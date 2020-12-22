الامارات | العراق يجدّد رغبته في استضافة «خليجي 25»

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجدّد رغبته في استضافة «خليجي 25» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد العراق رغبته في استضافة بطولة «خليجي 25» في مدينة البصرة بجنوب البلاد، مؤكداً عزمه تقديم ملف جديد لاستضافة البطولة المقررة نهاية العام المقبل أو مطلع العام الذي يليه.

وأعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، في بيان: «نية العراق تقديم ملف جديد لاستضافة بطولة خليجي 25 في البصرة، البطولة التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس الجماهير العراقية والخليجية».

وأضاف درجال أن «الاتحادات الخليجية تعهدت بتشكيل لجنة لزيارة العراق والاطلاع على الملاعب والمنشآت، لاسيما استاد البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وكذلك ملعب الفيحاء بسعة 10 آلاف متفرج».

وتعهدت الوزارة باستكمال كل البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية المتعلقة باستضافة البطولة في ما يتعلق بإنجاز الفنادق والمنشآت الطبية والخدمية.

وفي حال الموافقة على إقامتها في العراق، ستكون هي الثانية التي تستضيفها بلاد الرافدين بعد النسخة الخامسة التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.

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