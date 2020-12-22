الامارات | «الطبية البارالمبية» تناقش الإجراءات الاحترازية لبدء النشاط الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطبية البارالمبية» تناقش الإجراءات الاحترازية لبدء النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية ورشة عمل بعنوان «الإجراءات الاحترازية لبدء النشاط الرياضي»، حيث تمّ عقد الورشة عن طريق «فيديو كونفرنس»، في ظل استمرار التدابير الاحترازية التي تخضع لها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان، أمس: «حضر ورشة العمل كل من الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية ذيبان المهيري، ورئيس اللجنة الطبية جمعة النعيمي، والمستشار الفني طارق الصويعي، وسكرتير اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية شريف حمدي، إضافة إلى المحاضر يحيى قباني».

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