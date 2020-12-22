الامارات | «الأولمبياد الخاص» ينظم «لويبنار» السباحة لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبياد الخاص» ينظم «لويبنار» السباحة لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي الـ«لويبنار» التخصصي لتطوير برامج تدريب السباحة لأصحاب الهمم من مختلف القدرات، عبر منصة زوم الرقمية، بالتعاون مع أكاديمية بيست للسباحة بالبحرين، و Autism Swim Australia وهي المؤسسة الدولية المتخصصة في تقديم برامج السباحة لأصحاب الهمم من فئة التوحد، وتأهيل معلمي ومدربي السباحة المتخصصين في هذا المجال بأستراليا.

وقال بيان صحافي: «بمشاركة 145 مدرباً ومدربة، من ست دول عربية، أقيمت الورشة الافتراضية على مدار ثلاث ساعات، حيث أشرفت على الندوة المحاضرة الدولية جيسيكا ثاكيراي (أستراليا)، وسها محمد (البحرين)، حيث قدمتا محاور حول تعريف اضطراب طيف التوحد، وكيفية تطوير وتجهيز البيئة التدريبية المناسبة لاستقبال أصحاب الهمم بالمنشآت التدريبية».

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