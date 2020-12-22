الامارات | «الشارقة للشطرنج» يدخل الأسبوع الثاني من المعسكر الشتوي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يدخل الأسبوع الثاني من المعسكر الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل نادي الشارقة للشطرنج الأسبوع الثاني من معسكره التدريبي الشتوي، الذي ينظمه لجميع أندية إمارة الشارقة الشطرنجية على برنامج «زوم»، بواقع حصتين يومياً، وبمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 10 أندية.

وقال نادي الشارقة للشطرنج في بيان، إن «المعسكر يحتوي على العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية بإشراف العديد من المدربين الدوليين وفق أحدث الطرق الأكاديمية، وبالاعتماد على سلسلة الكتب المنهجية (خطوات تعليم الشطرنج)، للمؤلف والمحاضر الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس».

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