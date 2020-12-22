شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: مباراة بطل النيجر خطوة للحصول على بطولة دوري الأبطال للمرة العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي أن مباراة سونديب بطل النيجر هي بداية الهدف الخاص، وهو الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة. الأهلي يحل ضيفاً على بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وقال قمصان خلال تصريحات على الموقع الرسمي للأهلي: «تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة يضاعف من مسئولية الفريق في البطولة الجديدة، التي يخوض أول تحدٍ بها أمام سونديب بطل النيجر».

وأضاف: «الفريق لديه طموح ورغبة قوية في تحقيق البطولة العاشرة، وهي مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، بل تحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين». وتابع: «موسيماني المدير الفني للفريق على تواصل دائم مع الجهاز الفني، ويتابع بكل دقة التدريبات، ويعقد اجتماعات متواصلة بالفيديو للوقوف على كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الموجود في النيجر».

وتابع: «جميع الفرق تسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي وهو حق مشروع، ولكن الأهلي أيضًا لديه هدف جديد في بطولة جديدة». ووجه قمصان الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعد السفر إلى النيجر بطائرة خاصة وتوفير كل سبل الراحة للفريق. وعن الغيابات في صفوف الفريق، أوضح: «هناك غيابات كثيرة، ولكن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين.

وأكمل:»الأهلي اعتاد على مثل هذه الملاعب، التي غالبًا ما يكون هناك صعوبة في أرضيتها، وأن الفريق البطل يلعب تحت أي ظروف وضغوط، فخبرات اللاعبين قادرة على التعامل مع أي صعوبات تواجه الفريق خارج أرضه.

وأتم قمصان حديثه: «نسير خطوة بخطوة يوم الأربعاء المقبل الفريق أمامه بداية جديدة في دوري أبطال إفريقيا، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة، وعلى المستوى المحلي حقق الفريق انتصارين في بطولة الدوري، مضيفاأن ان هناك تواصلًا مستمرًّا مع جميع اللاعبين في مصر سواء المصابين، أو الثلاثي الذي لم تشمله قائمة الفريق في النيجر، بعد إيجابية مسحة كورونا التي أجراها الفريق في القاهرة».