شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى: الزمالك لديه أفضل اللاعبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صبري، نجم الزمالك الأسبق، إن قوام الفريق الأبيض الحالي يمتلك أفضل اللاعبين في مصر، مشيرا إلى أن الفريق به كتيبة نجوم على مستوى عالٍ في كل الخطوط، ويمكنه من المنافسة على كل الألقاب في الموسم الحالي.

وقال صبري خلال حواره على قناة الزمالك مع الإعلامى أحمد عفيفى، إن لاعبي الفريق الأبيض الحاليين بخير، مؤكدا أنه يتشرف بتشجيعه كتيبة النجوم الحاليين متابعا: "من الممكن أن تكون بطولة أفريقيا أثرت بعض الشىء على مستوى الفريق، لكن في النهاية نمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

كشف محمد صبري أن الإعلام جعله يشعر بانهيار نادى الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة أنه متأكد أن لاعبي الفريق الأبيض هم الأفضل في مصر وقادرين على العبور بالفريق إلى بر الأمان.

وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن دخول نادى الزمالك قائلا: "الكابتن أحمد عبد الحليم له الفضل في انضمامى للنادى الأبيض ودخلت اختبارات الناشئين في سن الـ14 عاما" وأضاف: "عندما بنى فريق الأحلام كانت لدينا طموحات كبيرة".