شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 21 / 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، فى مقدمتها إقالة البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي بعد 3 أسابيع فقط من الدورى.

موسيمانى يلقن لاعبى الأهلى خطة مواجهة بطل النيجر فى محاضرة فيديو كونفرانس

عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، اجتماعاً مساء اليوم، الاثنين، مع لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى عبر الفيديو كونفراس لمدة 40 دقيقة، لوضع خطة الفوز والتركيز على نقاط القوة والضعف والتركيز على بعض الأمور الفنية ومتابعة كافة الاستعدادات قبل مران الفريق الأول على ملعب الجنرال سينى كونتشى فى العاصمة نيامى بالنيجر

رسميا.. إقالة ريكاردو مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة من الجونة فى الدورى

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، وستم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

رئيس اتحاد اليد يؤكد موافقة 32 اتحاداً على المشاركة فى المونديال بمصر

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن استقبال الفرق المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد الشهر المقبل سيكون تحت إشراف وزارة الصحة، وسيتم استقبال الفرق المشاركة ويمنع الاختلاط، مشددًا على أنه سيتم إجراء الفحص الطبى وتحليل الفيروس تجنبا لانتشار كورونا.

المصرى يعطل انتصارات أسوان بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع فى جدول الدوري

حقق فريق المصرى البورسعيدي فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

طبيب منتخب الشباب يوضح حقيقة مغادرته فندق العزل بعد العودة من تونس

كشف وليد منظور، طبيب منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2001، حقيقة مغادرته لفندق إقامة اللاعبين عقب العودة من تونس بعد ظهور 19 حالة إيجابية بصفوف الفراعنة، وقال منظور فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مغادرته لفندق الإقامة بعد تولى الطب الوقائى مسئولية متابعة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا الموجودين بالفندق، وأن مغادرته جاءت بناءً على تعليمات منهم، ونفس الأمر تم مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول الذى كان مرافقا للفريق فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا.

عبد الحميد بسيوني أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي خلفا لريكاردو

دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، لتولى تدريب الدراويش خلفا للبرازيلى هيرون ريكاردو الذى تمت إقالته من منصبه، بعدما قرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

أشرف قاسم يوضح موقف الزمالك من انسحاب "جازيلى" التشادى

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الزمالك مواصلة الاستعدادات لمواجهة الغزالة التشادي، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بشكل طبيعي، رغم اعتذار الفريق التشادى عن عدم الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة بسبب منع وزير الرياضة التشادى أى فريق فى بلاده من السفر خارج البلاد على ضوء خلافات مع اتحاد الكرة هناك.

وكيل ساسى يظهر فى الزمالك لتحديد جلسة تجديد عقد اللاعب

تواجد مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى مقر القلعة البيضاء اليوم، الاثنين، بعدما عاد إلى القاهرة منذ ساعات من أجل الحديث مع إدارة الزمالك حول ملف تجديد تعاقد ساسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

الزمالك يستعيد جهود مصطفى محمد فى المران وجلسة بسبب العرض الفرنسى

انتظم مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد حصوله على إجازة بالأمس نظرا لمرض والدته، وحرص الجهاز الفنى على تخصيص برنامج لمصطفى محمد لتجهيزه لمنافسات المرحلة المقبلة، وعقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة جلسة مع مصطفى محمد للحديث معه حول رغبة النادى فى استمراره بعد تلقيه عرضا من سانت إتيان الفرنسى.

شيكابالا عن محمد عبد الشافى : مع الأفضل

ظهر نجم نادى الزمالك محمود شيكابالا فى أحدث صورة له من أمام ملعب التدريب لنادى الزمالك مع زميله فى الفريق محمد عبد الشافى، وظهرا معاً وكتب شيكا فى تعليقه على الصورة، "مع الأفضل"، فى إشارة إلى شيفو بعد عودته من الإصابة حيث يخضع حالياً لبرنامج العلاج تمهيداً لعودته للمشاركة مع الفريق منذ غياب طويل بعد الإصابة التي تعرض لها.

بن شرقى يحسم الجدل ويقرر البقاء فى الزمالك: يوم جديد وبداية جديدة

حسم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك المهاجم، قراره بالرحيل عن نادى الزمالك بعدما نشر صورته من تدريبات الفريق اليوم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق صانع ألعاب نادى الزمالك الذى ترددت أنباء مؤخرا حول رحيله عن الأبيض بسبب المستحقات قائلا، "اليوم الجديد هو بداية جديدة.. الحمد لله على كل شىء".

الزمالك يطبق إجراء الكاف بالخضوع لمسحة كورونا رغم انسحاب جازيلى

خضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الاجراء الذى يأتى ضمن الاجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.

الزمالك يشترط 6 ملايين يورو وبديلا للموافقة على رحيل مصطفى محمد

وضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، للاحتراف خارجيًا، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القيمة المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

إيقاف مصطفى محمد أفريقيًا "مستمر" بعد انسحاب بطل تشاد.. اعرف السبب

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، سيتغيب عن الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات، مشددًا على أن إيقاف مصطفى محمد سيستمر حال اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن القدوم إلى القاهرة، لخوض المباراة التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن المباراة التى يتم إلغاؤها لا يتم احتسابها، وبذلك لن يستطيع مصطفى محمد التواجد مع الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات فى البطولة الأفريقية.