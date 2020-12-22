شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الإسماعيلى: قرار إقالة "ريكاردو" لمنع تكرار الموسم الكارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أنه بعد مواجهة الجونة مجلس الإدارة أصدر قرارا بإقالة البرازيلي ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال ساعات مضيفا: "الإسماعيلي فقد 7 نقاط خلال 3 مواجهات، وهناك أخطاء فنية دفعت الإدارة لاتخاذ قرار إقالة المدير الفني البرازيلي".

وأضاف وحيد، خلال تصريحات تليفزيونية: "رغبة الجماهير تلاقت مع مجلس الإدارة الذى يرغب فى إنقاذ الموقف بشكل مبكر، وكان هناك تخوف من تكرار موسم كارثي" موضحا أن مجلس الإدارة تعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى والنتائج جاءت عكس التوقع.

تابع وحيد: "ريكاردو غير قادر على إدارة اللاعبين بشكل جيد خلال الثلاث مواجهات بالدوري، ونريد رضاء الجماهير والبرازيلي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبي وهناك اجتماع حالى لمجلس الإدارة وكل الاحتمالات واردة وسنعلن عن الجهاز الفني الذي سيقود الفريق خلال الساعات المقبلة".

كان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات جادة مع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، لتولى تدريب الدراويش خلفا للبرازيلى هيرون ريكاردو الذى تمت إقالته من منصبه، بعدما قرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى الأخيرة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا. وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4، وتعادل فى 4، وخسر خمس مواجهات، وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.