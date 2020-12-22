شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعلق على استقالة ربيع ياسين عن منتخب الشباب: "مجهود عامين ونص راح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق، إنه يتمنى التوفيق للكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب بعد تقديم استقالته، مشيرا أنه كان يتمنى النجاح له مع المنتخب، خاصة وأن المنتخب متجمع منذ عامين ونصف وفى مجهود راح.. وكان له أمال وطموح.. و هناك بعض الكلام التقيل فى البيان".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: "هناك حاجات خارجة عن الجميع مكنش معاه رئيس بعثة.. والفترة الأخيرة أتوجه له اتهامات وانه سافر بدرى وأن يكون هناك إجراءات احترازية.. والوضع اختلف ما قبل كورونا وما بعد كورونا.. ونجوم العالم كلهم اتصابوا بكورونا".

أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، تقديم استقالته للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد تعذر مشاركة المنتخب في بطولة شمال أفريقيا بسبب فيروس كورونا.

وكانت بعثة منتخب الشباب، وصلت السبت إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19، وتوجهت البعثة إلي فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.