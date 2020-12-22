شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الاثنين، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها إقالة البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي عقب الخسارة من الجونة في الجولة الثالثة من الدورى.

رسميا.. إقالة ريكاردو مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة من الجونة فى الدورى

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، وستم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

أول مران للأهلي فى النيجر.. محاضرة من جونسون وتدريبات قوية للحراس

خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي تدريبه الأول فى نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذى يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وشارك جميع اللاعبين فى المران الذى اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الملعب.

الجونة يقلب الطاولة ويهزم الإسماعيلى بثنائية الشبراوى والطيب.. فيديو

حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للدراويش بعد تمريرة سحرية من ارى بابل فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.

ننشر التعديلات علي لائحة لجنة الانضباط موسم 2020 / 2021

أجرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار السيد البندارى، تعديلات على 9 بنود فى لائحة اللجنة الخاصة بالموسم الجديد للدوري الممتاز 2020 ، 2021

أشرف قاسم يوضح موقف الزمالك من انسحاب "جازيلى" التشادى

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الزمالك مواصلة الاستعدادات لمواجهة الغزالة التشادي، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بشكل طبيعي، رغم اعتذار الفريق التشادى عن عدم الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة بسبب منع وزير الرياضة التشادى أى فريق فى بلاده من السفر خارج البلاد على ضوء خلافات مع اتحاد الكرة هناك.

وكيل ساسى يظهر فى الزمالك لتحديد جلسة تجديد عقد اللاعب

تواجد مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى مقر القلعة البيضاء اليوم، الاثنين، بعدما عاد إلى القاهرة منذ ساعات من أجل الحديث مع إدارة الزمالك حول ملف تجديد تعاقد ساسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

الزمالك يستعيد جهود مصطفى محمد فى المران وجلسة بسبب العرض الفرنسى

انتظم مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد حصوله على إجازة بالأمس نظرا لمرض والدته، وحرص الجهاز الفنى على تخصيص برنامج لمصطفى محمد لتجهيزه لمنافسات المرحلة المقبلة، وعقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة جلسة مع مصطفى محمد للحديث معه حول رغبة النادى فى استمراره بعد تلقيه عرضا من سانت إتيان الفرنسى.