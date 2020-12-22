شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم الغزالة.. تاريخ الزمالك مع الانسحابات فى أفريقيا والعبور دون لعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى الزمالك خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد انسحاب جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ليتأكد صعود الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أفريقيا دون لعب.

وأخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر، لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وهذا الانسحاب ليس الأول الذى يحدث مع نادى الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان قد سبقه العديد من الانسحابات أمام الأبيض، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى:

1979

أول الانسحابات كان من سيمبا التنزانى وأوجادين أمباسا الإثيوبى من مواجهة الزمالك خلال عام 1979 فى الدورين الأول والثانى على الترتيب من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفارس الأبيض إلى الدور الثالث ومن ثم انسحب الزمالك فى ربع النهائى أمام إيمانا بطل زئير.

1984

تأهل الزمالك للدور ربع النهائى فى عام 1984 بعدما انسحب جورمايا الكينى أمام الزمالك فى الدور الثانى من دورى أبطال أفريقيا، الفارس الأبيض استطاع الحصول على لقب البطولة الأول فى تاريخه خلال هذا العام بعدما تغلب على شوتينج ستارز النيجيرى بنتيجة 3-0 بلقائى الذهاب والعودة.

1985

انسحب مرينا الصومالى أمام الزمالك من الدور الأول لدورى أبطال أفريقيا فى عام 1985، والفارس الأبيض لم يستطع الحفاظ على اللقب حينها حيث خرج أمام الجيش الملكى من دور نصف النهائى بضربات الترجيح بعدما انتهى لقائى الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

1987

صعد الزمالك للدور الثانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال عام 1987 بعدما انسحب جوفينيل رييس بطل غينيا الإستوائية، الزمالك لم يمكث طويلًا فى هذه البطولة حيث خرج أمام أشانتى كتوكو الغانى بربع النهائي.

1994

انسحب إكسبرس، بطل أوغندا فى عام 1994، بالدور الأول من بطولة دورى أبطال أفريقيا، الفارس الأبيض استطاع الوصول إلى المبارة النهائى أن ذاك لكنه خسر اللقب أمام الترجى التونسى بعدما انهزمت القلعة البيضاء بنتيجة 3\1 بمجمل لقائى الذهاب والإياب.

1996

تأهل الزمالك إلى الدور الثالث من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما انسحب ديسبورتيفو بطل موزمبيق خلال عام 1996، الفارس الأبيض نجح فى تحقيق لقبه الرابع من الأميرة السمراء فى هذا العام وكانت على حساب شوتينج ستارز النيجيري.

2019

رفض رئيس نادى جينيراسيون فوت السنغالى خوض فريقه مباراته أمام الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي تغيير ملعب المباراة، ووهو ما رفضه مسئولو النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.