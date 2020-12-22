شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لثلاثى طائرة الأهلى بعد إصابتهم بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى ثلاثى فريق الكرة الطائرة بالأهلى مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، بعدما أثبتت التحاليل إيجابية عينة ثلاثى الفريق أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان، إلى جانب المدير الفنى محمد مصيلحى، وتقرر عزل الثلاثى إلى جانب المدير الفنى، من أجل تلقى العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وأقيمت على مدار اليوم، الإثنين، منافسات قوية فى الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 على صعيد المجموعات الأربع.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الزمالك على سبورتنج 3/1، وإسكندرية للبترول على بنى سويف 3/1، ومصر للبترول على هليوليدو 3/0، والاتحاد السكندرى على الترسانة 3/0، والفيوم على المنيا 3/2، ودلفى على أكتوبر 3/1، بينما تم تأجيل لقاء الأهلى مع بتروجيت لثبوت حالات كورونا إيجابى فى الفريق الأحمر، متمثلة فى 3 لاعبين والمدير الفنى محمد مصيلحى.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة، انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى، بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.