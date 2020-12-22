شكرا لقرائتكم خبر عن غزلان: تأجيل مباراة طائرة الأهلى وبتروجيت لإصابة 3 من لاعبى الأحمر بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن غزلان، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة وعضو اللجنة المؤقتة، أن تأجيل مباراة الأهلى أمام بتروجت فى الجولة الثانية بالدورى، جاء بسبب تبين إصابة 3 لاعبين ومحمد مصيلحى المدير الفنى، وفقا للنشرة التنظيمية للاتحاد للموسم الجديد لمكافحة جائحة كورونا.

وثبتت إصابة الثلاثى، أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان، والمدير الفنى محمد مصيلحى.

كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية، فى نشرة تعليمات الموسم الجديد، إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.