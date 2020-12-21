شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يتقدم باستقالته من تدريب منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب باستقالته اليوم،وتقدم المدير الفني لمنتخب الشباب باعتذار عن عدم التواجد في العمل مع المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة بعد ما حدث لمنتخب الشباب خلال بطولة شمال إفريقيا في تونس

وكانت المسؤولون عن المنتخب، قد أعلموا اللجنة المنظمة، بانسحاب الفراعنة رسمياً من دورة تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 20 عاما، المقامة حاليًا بتونس والمؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021.

وانسحبت البعثة المصرية على خلفية العدد الكبير من الإصابات بفيروس كورونا، التي لحقت بلاعبيه وجهازهم الفني، والتي حالت دون إجراء مباراتيه أمام منتخبي ليبيا وتونس ليخسرهما اعتباريا بقرار من الكاف.