شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يجمد ولفرهامبتون في «قاع البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد بيرنلي، لدرب الانتصارات في البريميرليج بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «تيرف مور»، بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

سجل أصحاب الأرض هدفا في كل شوط، حيث افتتح المهاجم المخضرم أشلي بارنز باب التسجيل في الدقيقة 35.وفي الدقيقة 51 من عمر اللقاء، أضاف المهاجم النيوزيلندي كريس وود الهدف الثاني.وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل البرتغالي الشاب فابيو سيلفا هدفا شرفيا للضيوف من ركلة جزاء.

وعاد بيرنلي بهذه النتيجة لسكة الفوز، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة يقفز بها للمركز السادس، ويبتعد عن منطقة الخطر بفارق 3 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام مانشستر يونايتد.

أما وولفرهامبتون فاستقبل خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.