شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتسلم جائزة هداف «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة جائزة هداف الدوري الإسباني الذي فاز بها عن الموسم الماضي عقب تصدره هدافي الدوري الإسباني الليجا برصيد 25 هدفا.وتسلم ميسي الجائزة من صحيفة «ماركا» الإسبانية ، وذلك بعدما اعتلى صدارة الهدافين الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.
ويسعى الفريق الكتالوني لتصحيح مساره في الدروي الإسباني بعد غدا الثلاثاء خلال لقاءه أمام فريق بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.
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