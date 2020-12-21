شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته باستاد الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادي الاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وخاض بيراميدز مراناً استغرق ساعة كاملة بملعب المباراة تركز على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية لتتفيذها في المباراة. ويحل بيراميدز، ضيفاً في الخامسة من مساء الثلاثاء مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يختتم تدريباته باستاد الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.