شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لحراس الأهلي استعداداً لبطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وخاض الثلاثي جانبًا من التدريبات البدنية والفنية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الإثنين في النيجر. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها عصر بعد غدٍ الأربعاء. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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