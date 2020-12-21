شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح أبو جريشة لتولي قيادة الدراويش خلفاً لريكاردو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تيعين محمد محسن أبو جريشة مديرا فنيا مؤقتا للدراويش عقب إقالة ريكاردو، لخسارته أمام الجونة بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز. وكان مجلس إداره الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام علي الفريق الأول، قرر إقاله الجهاز الفني للفريق الاول بقياده المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو. وسوف يتم الاعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات . الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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