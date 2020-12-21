شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى تعديلات على الخطة والتشكيل أمام بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تجميد مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال المباريات المقبلة فى الدورى الممتاز، بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التى سنحت له خلال الفترة الماضية، فضلا عن تمسك اللاعب بعدم السفر مع البعثة فى النيجر لخوض مواجهة سونيديب غدا الأربعاء فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى الأبطال.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى يؤجل قراره بشأن تجميد اللاعب فى ظل عدم وجود رأس حربة يمتلك الخبرة التى يرغبها المدير الفنى فى المباريات المقبلة، خصوصا أن المدير الفنى ينتظر إنهاء صفقة المهاجم الإفريقى التى طلبها، سواء بضم سيرينو لاعب صن داونز، أو والتر بواليا مهاجم الجونة.

من جهة أخرى، يختتم الفريق الكروى الأول تدريباته اليومية لمواجهة سونيديب، بطل النيجر، غدا الأربعاء فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى الأبطال والتى يقودها «جونسون» المدرب العام فى ظل غياب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويركز الجهاز الفنى على علاج النقص العددى الذى أصاب الفريق بعد إصابة الثلاثى محمد مجدى أفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة بفيروس كورونا.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيز المدرب العام على تعديل خطة اللعب والتشكيل الأساسى، والذى سيشهد الدفع بكل من أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، فضلا عن الاعتماد على أكرم توفيق فى وسط الملعب بجوار أليو ديانج.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى لم يستقر بشكل نهائى على الدفع بمحمود عبدالمنعم «كهربا» بشكل أساسى والاحتفاظ به على دكة البدلاء للاستفادة من إمكانياته فى الشوط الثانى.

ورفض «جونسون» زيادة الأحمال البدنية على اللاعبين بعد الرحلة الشاقة التى استغرقت 6 ساعات حتى وصلت البعثة إلى النيجر، وضمت اللاعبين: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.

من جانبه، حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى ورئيس البعثة فى النيجر، اللاعبين والجهاز الفنى من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس «كورونا»، وشدد «عبدالحفيظ» على الجهاز الطبى بضرورة تعقيم الغرف وغرفة الاجتماعات والمطعم الذى تستخدمه البعثة، وأكد أن الفريق يسعى لتحقيق ضربة قوية فى بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة بالنادى أن الأهلى لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الإفريقى للمرة العاشرة فى تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية فى البطولة. وأضاف أن الأهلى يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادى بتوفير طائرة خاصة ساهمت فى تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وشدد «عبدالحفيظ» على أن الجهاز الفنى واللاعبين يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة فى شخصية وقدرات لاعبى الأهلى، رغم وجود غيابات عديدة، على رأسها بيتسو موسيمانى المدير الفنى، وثلاثى الفريق: عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد مجدى أفشة عن الرحلة؛ بسبب فيروس كورونا، مشددًا على أن اللاعبين لديهم ما يكفى من الدوافع لتقديم عرض قوى رغم الظروف الراهنة.

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية ظهر أمس للتأكد من سلامة اللاعبين قبل خوض المباراة غدا.