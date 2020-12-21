شكرا لقرائتكم خبر عن طقم تحكيم غاني يدير لقاء الأهلي وبطل النيجر في «أدغال أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض طاقم التحكيم الغاني، الذي يدير مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، مرانه اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل.
ويضم طاقم التحكيم الغاني دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف. وأدى طاقم التحكيم الغاني مرانه اليوم على ملعب المباراة، لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.
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