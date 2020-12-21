شكرا لقرائتكم خبر عن لبصقه على مدافع هوفنهايم.. الاتحاد الألماني يقرر إيقاف تورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ ست مباريات وتغريمه 40 ألف يورو (48936 دولارا) بعد أن بصق في اتجاه مدافع هوفنهايم شتيفان بوش.

جاء هذا التصرف من جانب تورام خلال التحام بين اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز هوفنهايم 2-1 يوم السبت.

وكشف حكم الفيديو المساعد تفاصيل الحادث ما جعل حكم المباراة يقرر طرد تورام. وقال الاتحاد الألماني في بيان "سينفذ عقوبة الإيقاف على الفور في خمس من ست مباريات في الدوري والكأس بينما سيتم تأجيل تنفيذ المباراة السادسة حتى 21 ديسمبر 2021". واعتذر تورام (23 عاما) يوم الأحد عن تصرفه قائلا إنه "يتقبل كل العواقب".