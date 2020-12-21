شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي أمام وست هام والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه وست هام يونايتد، والمقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل تشيلسي ضد وست هام، كالتالى.. ميندي، أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، زوما، تشيلويل، كانتي، جورجينيو، ماونت، بوليسيتش، فيرنر، أبراهام. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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