شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخمد انتفاضة أسوان بالثلاثة ويحقق فوزه الأول في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي فوزاً مستحقاً على حساب نظيره أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب برج العرب بالاسكندرية، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
جاءت ثلاثية المصري بواسطة محمد عنتر وأحمد جمعة وعمر كمال عبدالواحد في الدقائق 62 و 96 و 85.
وتذوق المصري الفوز الأول له في الدوري عقب تعادلين أمام كل من الاسماعيلي والجونة ورفع رصيدخ للنقطة الخامسة، بينما تجرع أسوان الهزيمة الأولى به بعد انتصارين تصدر بهما جدول المسابقة مع نهاية الجولة الثانية.
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