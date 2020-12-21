شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يطلب 3.5 مليون يورو للتمديد ومهلة 48 ساعة لإقناعه بتخفيض المبلغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الحصول على 3.5 مليون يورو فى الموسم لتمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين فى ظل المفاوضات المستمرة بينه وبين أيمن يونس رئيس لجنة الكرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء رفضوا شروط اللاعب المالية ومنحوه فرصة لمدة 48 ساعة من أجل تخفيض الراتب السنوى.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، فإن اللجنة المؤقتة لن ترضخ لطلبات اللاعب المالية، لكنها تحاول إقناعه بمراعاة الظروف المالية للنادى، إلى جانب عدم الالتفات للعروض الخارجية التى تلقاها اللاعب مؤخرا من أندية خليجية عن طريق بعض الوسطاء والمسؤولين داخل النادى الأبيض..

يأتى هذا فى الوقت الذى حمل فيه أيمن يونس مسؤولية تعثر المفاوضات مع اللاعب التونسى إلى المجلس المجمد برئاسة مرتضى منصور، مؤكدا خلال إحدى الجلسات للمقربين منه أن المجلس السابق لم يمدد عقد اللاعب رغم علمهم باقتراب نهاية عقده مع النادى، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول داخل النادى أن المجلس السابق كان قد اتفق مع مسؤولى بيراميدز على انتقال اللاعب التونسى مقابل 2.5 مليون يورو.

من جهة أخرى، يعقد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الفريق الكروى الأول، جلسة مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لاحتواء أزمة رفض احترافه خارجيا بعد تلقى النادى عرضا رسميا من نادى سانت إتيان الفرنسى بضم اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو، وهو ما أغضب اللاعب فى ظل حصوله على 2.5 مليون جنيه قيمة عقده مع النادى خلال الفترة الأخيرة، وتمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجى، فى الوقت الذى يأمل فيه مسؤول النادى الأبيض فى ترضية اللاعب ماليا من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة، رحيل محمد عواد، حارس المرمى، بعدما طالب مسؤولون بالنادى بالاستغناء عن الحارس لارتفاع قيمة عقده التى تصل إلى 17 مليون جنيه، رغم أنه لا يشارك أساسيا، وأكد «قاسم» لـ« المصرى اليوم» أنه لا يجوز التفريط فى حارس المرمى نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة. فى شأن آخر، اقترب الفريق الكروى الأول من التأهل رسميا إلى دور الثمانية لبطولة دورى الأبطال لعدم وصول بعثة فريق غزالة التشادى إلى القاهرة أمس الأول وفقا للموعد المحدد من جانب مسؤولى النادى التشادى.. وحتى مثول الجريدة للطبع، كان مسؤولو القلعة البيضاء ينتظرون خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يفيد بتأهل الفريق إلى دور الثمانية من البطولة بعدما تخلفت البعثة التشادية عن الوصول إلى القاهرة لخوض مباراتى الذهاب والإياب بدور الـ32 من نفس البطولة.