شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري: اسوان يسقط امام المصري بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 تخطى المصري البورسعيدي نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الثالثة من بطولة ​الدوري المصري​ الممتاز.

وأحرز أهداف المصري محمد عنتر في الدقيقة 62 وأحمد جمعة في الدقيقة 70 وعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 84. وبذلك يحقق المصري أول انتصار له في الدوري الموسم الجديد بعد تعادلين في الجولة الأولى والثانية أمام الإسماعيلي والجونة ليتواجد في المركز الرابع برصيد 5 نقاط فيما يحتل أسوان المركز الثالث بـ6 نقاط.

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