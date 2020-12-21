اولى تصريحات زيدان ولوبيتيغي بعد الفوز يجائزة ميغيل مونوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

تقاسم ​زين الدين زيدان​ المدير الفني ل​ريال مدريد​ مع جولين لوبيتيغي مدرب إشبيلية جائزة ميغيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم، خلال حفل جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة الـ67 في التاريخ.



وخلال تصريحات له، قال زيدان: "اللاعبون أرادوا لعب كرة القدم مرة أخرى بعد توقف النشاط، وفعلوا ذلك بطريقة مذهلة، وأرادوا أن يصبحوا أبطالا في نهاية المطاف، وحققوا لقب الليجا، وهذه الجائزة هي ملكهم بالكامل".

وأضاف: "تكرار الفوز بالليغا؟ ما يمكننا تكراره هو الاجتهاد، وأن نصدق ما نفعله ولا شيء آخر، والباقي سيكون نتيجة لذلك، وإذا قدمنا كل شيء في الملعب فيمكننا تحقيق ما نريده لأننا جيدون جدًا".

بينما قال لوبيتيغي: "كان فخرا لكرة القدم الإسبانية الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وعقلية الفريق والعمل والإيمان والحب جعلونا نصل إلى ما حققناه، فكنا متحمسين وطموحين للغاية لتحقيق هذا النجاح".