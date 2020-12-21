ريال مدريد يسيطر على جوائز الافضل للموسم الماضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 شهد حفل توزيع جوائز صحيفة ​ماركا​ الإسبانية الـ67 في التاريخ للموسم الماضي في إسبانيا سيطرة ​ريال مدريد​ حامل اللقب على الجوائز في حين تم خرقين بفوز ميسي بجائزة الهداف ولوبيتيغي شارك زيدان بافضل مدرب.

وأقيم الحفل عبر الفيديو وشهد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة بجائزة هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 25 هدفًا. وفاز تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بجائزة "زامورا" كأفضل حارس وتقاسم زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي مع جولين لوبيتيغي مدرب إشبيلية جائزة ميغيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم حيث حصد كلاهما 67 نقطة. وحصد جيرارد مورينو مهاجم فياريال جائزة زارا كأكثر لاعب إسباني تسجيلا للأهداف وتوج كريم بنزيما بجائزتين الأولى جائزة ألفريدو دي ستيفانو كأفضل لاعب في الموسم والثانية جائزة أفضل لاعب باختيار جماهير هيونداي.

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