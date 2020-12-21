شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد يكتفي بالتعادل السلبي امام الرائد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة التاسعة من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم، اكتفى فريق ​الاتحاد​ بالتعادل السلبي امام نظيره ​الرائد​ والتي أقيمت على ملعب الاتحاد باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة محتلًا المركز الخامس، بعد تحقيقه 3 انتصارات و5 تعادلات، بينما خسر مباراة واحدة، بينما ارتفع رصيد الرائد إلى 11 نقطة محتلًا المركز العاشر، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في اثنين، بينما خسر 4 مواجهات.

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