كومان يستبعد ديمبيلي رغم العودة من الاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

اعلن رونالد كومان مدرب ​برشلونة​ قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.



غاب عن القائمة اللاعب الفرنسي عثمان ​ديمبيلي​ الذي كان يعاني من إصابة لكنه تعافى وتدرب مؤخرًا مع الفريق بشكل جماعي.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي عاد لتدريبات الفريق الجماعية لكنه لن يحصل على التصريح الطبي الا خلال الأيام المقبلة في حال أصبح أكثر جاهزية.

وكان اللاعب غاب في الأسابيع الماضية عن مواجهات برشلونة وآخرها مواجهة فالنسيا بسبب إصابة عضلية.