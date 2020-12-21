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كومان يستبعد ديمبيلي رغم العودة من الاصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

اعلن رونالد كومان مدرب ​​ قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد ضمن الجولة الـ 15 من .

غاب عن القائمة اللاعب الفرنسي عثمان ​ديمبيلي​ الذي كان يعاني من إصابة لكنه تعافى وتدرب مؤخرًا مع الفريق بشكل جماعي.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي عاد لتدريبات الفريق الجماعية لكنه لن يحصل على التصريح الطبي الا خلال الأيام المقبلة في حال أصبح أكثر جاهزية.

وكان اللاعب غاب في الأسابيع الماضية عن مواجهات برشلونة وآخرها مواجهة فالنسيا بسبب إصابة عضلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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