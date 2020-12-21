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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان يستبعد ديمبيلي رغم العودة من الاصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
اعلن رونالد كومان مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.
غاب عن القائمة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي كان يعاني من إصابة لكنه تعافى وتدرب مؤخرًا مع الفريق بشكل جماعي.
وكشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي عاد لتدريبات الفريق الجماعية لكنه لن يحصل على التصريح الطبي الا خلال الأيام المقبلة في حال أصبح أكثر جاهزية.
وكان اللاعب غاب في الأسابيع الماضية عن مواجهات برشلونة وآخرها مواجهة فالنسيا بسبب إصابة عضلية.
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