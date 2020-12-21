شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يتسلم جائزة هداف الليغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 استلم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ​برشلونة​ الاسباني جائزة هداف بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي 2019-2020.

وتسلم ميسي الجائزة من صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة بعدما اعتلى صدارة الهدافين الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. وتُعد هذه الجائزة هي السابعة في تاريخ ميسي بالدوري الإسباني. وكان ميسي ساهم في احتلال برشلونة وصافة جدول ترتيب الليغا برصيد 82 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب اللقب ريال مدريد وهدافه الفرنسي بنزيما.

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