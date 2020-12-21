- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس رئيس الامارات: بني ياس يتخطى الوصل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
تفوق بني ياس على الوصل بهدف دون مقابل بالهدف الذي سجله لاعبه أحمد أبو ناموس في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي جرت على استاد الشامخة ضمن الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الإمارات.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا حتى تمكن البديل أحمد أبو ناموس للمباراة الثانية على التوالي من حسم المباراة لمصلحة فريقه بني ياس بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84 عبر تسديدة اصطدمت بمدافع الوصل، وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.
يذكر ان بني ياس سيواجه الفائز من مباراة شباب الأهلي والإمارات في الدور قبل النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس رئيس الامارات: بني ياس يتخطى الوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.