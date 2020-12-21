كأس رئيس الامارات: بني ياس يتخطى الوصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

تفوق ​بني ياس​ على ​الوصل​ بهدف دون مقابل بالهدف الذي سجله لاعبه أحمد أبو ناموس في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي جرت على استاد الشامخة ضمن الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الإمارات.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا حتى تمكن البديل أحمد أبو ناموس للمباراة الثانية على التوالي من حسم المباراة لمصلحة فريقه بني ياس بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84 عبر تسديدة اصطدمت بمدافع الوصل، وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

يذكر ان بني ياس سيواجه الفائز من مباراة شباب الأهلي والإمارات في الدور قبل النهائي.