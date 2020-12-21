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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاسماعيلي يقيل مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
أعلنت ادارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو.
وكان الإسماعيلي حصد نقطتين فقط من أول 3 مباريات في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع المصري والإنتاج والخسارة أمام الجونة بهدفين لهدف في المباراة التي اقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.
ووفقا للموقع الرسمي للإسماعيلي سيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.
يُذكر أن الاسماعيلي سيواجه البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.
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