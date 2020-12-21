شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوميز: سعيد بما حققناه امام القادسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 اشاد المهاجم الفرنسي لنادي ​الهلال​ ​بافتيمبي غوميز​ في الفوز الذي حققه فريقه على ​القادسية​ بنتيجة 3 - 1، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من ​الدوري السعودي للمحترفين​.

وصرح غوميز قائلا: "انا سعيد للغاية بهذا الفوز، نادٍ كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية". وأضاف: "كنا في حاجة ماسة للفوز ورغبت في التسجيل لمساعدة فريقي على الفوز، الذي أعتبره أهم من البحث عن لقب الهداف التاريخي". واختتم: "ترحيب الشعب السعودي بي منذ قدومي، يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي".

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