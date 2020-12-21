شكرا لقرائتكم خبر عن قوميز يكسر رقم إدواردو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصبح لاعب الهلال، الفرنسي بافيتمبي قوميز، الهداف الأجنبي التاريخي لفريق الهلال، بعد تسجيله هدف الهلال الأول أمام القادسية ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث وصل إلى الهدف رقم 82 استطاع تسجيلها خلال موسمين لعبهما مع الهلال. ولعب قوميز 102 مباراة وسجل خلالها 53 هدفاً في مسابقة الدوري، و14 هدفاً في بطولة دوري أبطال آسيا، و8 أهداف بكأس الملك، إضافة إلى تسجيله 5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية، وصنع 17 هدفاً. يذكر أن قوميز حقق مع الهلال 3 بطولات، هي «دوري أبطال آسيا»، و«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، و«كأس الملك». من جانبه، هنأ لاعب الهلال البرازيلي السابق وهدافه التاريخي إدواردو، اللاعب قوميز بهذا الإنجاز الشخصي الذي كان مسجلاً باسمه بـ81 هدفاً.



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