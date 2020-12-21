شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسعى لتضميد جراح الدوري أمام الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة حيث يستقبل شباب الأهلي في الرابعة و45 دقيقة مساء الإمارات سفير الدرجة الأولى.

ويتطلع «الفرسان» لطي صفحة النتائج المتواضعة في الدوري، وتأكيد فرصتهم في التتويج بلقب الكأس، وزيادة غلتهم إلى 10 ألقاب.

ويعول الفريق الأحمر الذي يخوض لقاء اليوم بلاعبين أجنبيين فقط بناء على لوائح المسابقة على قدرات الهداف البرازيلي «المقيم» إيغور، بينما يسعى المدير الفني المهندس مهدي لتحقيق الفوز بعدما جاءت الخطوة الأولى متعثرة أمام الفجيرة بالدوري.

ويأمل الفريق المضيف أن يتلافى مفاجآت الضيوف، بعدما تمكن «الصقور» من تجاوز عقبة الاتحاد في الدور الأول.

أما الإمارات الذي خسر بدوره المباراة الأخيرة في دوري الأولى أمام العروبة، فسيحاول جاهداً التركيز على موقعة اليوم بهدف صنع المفاجأة الكبيرة، وتأكيد قدرته على تكرار مشهد الإنجاز الذي تحقق في عهد المدرب المواطن عيد باروت حين نال اللقب للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

ويستقبل النصر في السابعة و45 دقيقة مساء اليوم عجمان في مباراة تحمل الكثير من ذكريات الماضي ومع النهائي التاريخي الذي جمع بين الفريقين ونال على أثره البرتقالي اللقب الوحيد في تاريخه.

ويتطلع النصر إلى ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، عبر تحقيق الفوز والاقتراب من النهائي الحلم.

ويريد «العميد» تلميع الصورة ومصالحة جماهيره بعد الخسارة التي مني بها أمام العين في الدوري، ما أفقده فرصة الدخول شريكاً في الصدارة، وإن كان لا يزال يتأخر بفارق 3 نقاط فقط عن القمة .

ويأمل النصر تكرار مشهد المواجهة الأولى بينهما حين دك مرمى «البرتقالي» بالثلاثة.

أما عجمان القابع في وصافة قاع ترتيب الدوري، فسيحاول تكرار مشهد ملعب هزاع بن زايد، حين حقق فوزاً تاريخياً على العين وتأهل إلى ربع النهائي.