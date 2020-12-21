شكرا لقرائتكم خبر عن الناموس لبني ياس.. والوصل يخسر ليما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قاد هدف الفلسطيني الشاب أحمد أبوناموس في الدقيقة 80 فريقه بني ياس لمواجهة الفائز من مباراة شباب الأهلي والإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة «كأس رئيس الدولة» بعد فوز «السماوي» على ضيفه الوصل 1-صفر في مباراة الفريقين ضمن الدور ربع النهائي مساء الاثنين على ملعب استاد الشامخة.

ونجح البديل الذهبي أبو ناموس بعد دخوله بديلاً لسلطان الشامسي بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الثاني في إعادة «سيناريو» مباراة الشارقة السابقة في الدوري بعد أن سجل هدفاً جميلاً في الدقائق الـ10 الأخيرة

وكرر اللاعب الفلسطيني الذي يلعب كمقيم مع بني ياس أهدافه الحاسمة بعد الزج به كسلاح من الدكة؛ حيث قطع الكرة في منطقة جزاء بني ياس وانطلق بها حتى وصل منطقة جزاء الوصل وسدد الكرة لتعود له من المدافع عبد الرحمن صالح ويسدد مرة أخرى زاحفة على شمال الحارس حميد عبد الله.

وشهدت المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع إشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الوصل فابيو ليما بعد تدخل على وجه المدافع جواو فيكتور، وبالتالي سيغيب قائد الوصل عن مباراة الفريق الأصفر القادمة أمام خورفكان في الدوري، إلا إذا تم إلغاء البطاقة الحمراء بعد اعتراض نادي الوصل؛ حيث بدا من المشاهد التلفزيونية أن ليما لم يقصد أبداً الإيذاء؛ بل كان يسعى إلى جلب الكرة ولعبها بسرعة فاصطدم بفيكتور.

قدم الفريقان شوطاً أول مثيراً، وتبادلا الهجمات التي لم تخل من خطورة كانت فيها محاولات الفريق الأصفر هي الأبرز في الدقائق الـ10 الأولى، حينما عادت كرة المدافع الأيسر عبد الرحمن صالح من أسفل القائم الأيمن للحارس فهد الظنحاني قبل أن يبعد في مناسبة ثانية تسديدة البرازيلي فيغيريدو إلى الركنية.

بدوره تحرك هجوم «السماوي» للرد على محاولات الوصل وكان الهداف البرازيلي بيدرو قريباً من هز الشباك ولكن كرته مرت قريبة من القائم الأيمن للحارس حميد عبد الله.

مع بداية الشوط الثاني كان مستضيف المباراة هو الأفضل من الناحية الهجومية وزادت الفاعلية أكثر بعد الدفع بالجناح المتألق أحمد أبو ناموس قابلتها بعض التحركات الوصلاوية عن طريق فابيو ليما وعلي صالح حتى تمكن أبوناموس من العبور بـ«السماوي» إلى الدور القادم من مسابقة أغلى الكؤوس.