شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرد المحرق من كأس البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الأهلي مفاجأة مثيرة وجرد حامل اللقب المحرق من لقبه بالفوز عليه 2-1 الاثنين على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك البحرين.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة؛ إذ افتتح السنغالي ممادو درامي التسجيل مبكراً في الدقيقة (4)، لكن المحرق تمكن من إدراك التعادل عن طريق البديل إسماعيل عبداللطيف (72).

وعاد درامي وسجل هدف الفوز للأهلي بعد تمريرة عكسية من عباس عياد أسكنها السنغالي في شباك سيد محمد جعفر (83).

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لملاقاة الحدّ الذي تفوق بدوره على المنامة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما في التوقيت نفسه على استاد علي بن محمّد في عراد.

وسجل للحد أحمد ميرزا (43) والبرازيلي إريك لويس (67) والبرازيلي باولو فيكتور (90 من ركلة جزاء).

وكانت منافسات الدور ربع النهائي انطلقت الأحد وشهدت فوز الرفاع على النجمة بهدف من دون رد، وفوز الرفاع الشرقي على الحالة 2-1.

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