شكرا لقرائتكم خبر عن تورام يدفع ثمناً غالياًَ لبصقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل بطل مونديال 1998 ليليان تورام، ثمناً غالياً لبصقه على لاعب منافس خلال مباراة فريقه بوروسيا مونشجلادباخ مع هوفنهايم (1-2) في الدوري الألماني، إذ أوقف لست مباريات، إحداها مع وقف التنفيذ، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الألماني الاثنين «فرضت المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني لكرة القدم على ماركوس تورام... عقوبة الإيقاف لست مباريات مع تغريمه 40 ألف يورو».

وحدد الاتحاد أن الإيقاف سيكون لخمس مباريات مع تعليق العقوبة بشأن المباراة السادسة حتى «21 ديسمبر 2021»، على أن يشمل الإيقاف مباريات «كأس ألمانيا والدوري الألماني».

وسبق لمونشنجلادباخ أن عاقب لاعبه بغرامة قدرها 150 ألف يورو نتيجة هذا التصرف المشين الذي أدى إلى طرده في مباراة، السبت، بعد بصقه في وجه مدافع هوفنهايم ستيفان بوش، في حركة اعتذر عنها لاحقاً، قائلاً:رديت على منافس بطريقة خاطئة وحصل شيء ما بشكل خاطئ ولم يكن متعمداً. أعتذر من الجميع، من ستيفان بوش، من المنافسين، من زملائي، من عائلتي، وكل من رأى الحركة التي قمت بها.

وكان ابن الـ23 عاماً يدرك أن ما قام به لن يمر دون عقاب، وقال: بالطبع، أنا أتقبل كل العواقب الناجمة عن الحركة التي قمت بها.

ويأتي إيقاف تورام (3 مبايات دولية) في فترة صعبة لفريقه الذي يعاني محلياً ما تسبب في تراجعه إلى المركز الثامن، في حين ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في مواجهة مانشستر سيتي.

وستحرم العقوبة مونشنجلادباخ من خدمات الدولي الفرنسي في مباراة الدوري المرتقبة ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الثامن من يناير.