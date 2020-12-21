ننشر نص استقالة ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، نص استقالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، بعد تقديمه استقالته للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد تعذر مشاركة المنتخب في بطولة شمال أفريقيا بسبب فيروس كورونا.



نص استقالة ربيع ياسين

وكانت بعثة منتخب الشباب، وصلت السبت إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19، وتوجهت البعثة إلي فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

أثبتت المسحات الخاصة بكورونا للاعبي منتخب الشباب استمرار إيجابية عينة كورونا لـ15 لاعباً بالإضافة إلى لاعبين جدد هما زياد فرج ومحمد أشرف، بالإضافة إلى علاء سعيد عامل المهمات، بينما لم تظهر النتيجة الخاصة بوليد ماهر منسق إعلامي المنتخب بينما ظهرت لباقي المنتخب بالكامل، واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

وقررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كلا من: حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الأزمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.