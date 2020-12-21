شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يسجل الهدف الثالث للمصرى فى شباك أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي تقدم فريقه بالهدف الثالث في شباك أسوان بالدقيقة 84 من المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمي :أحمد مسعود،خط الوسط: فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي،خط الدفاع: ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان،الهجوم: أحمد جمعة

وجاء تشكيل أسوان كالأتى:

خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.

يحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيها وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه مثله، بينما يحتل أسوان المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

تاريخيا، التقى الفريقان من قبل في 20 مباراة سابقة، شهدت تفوقا ملحوظا للمصرى بتحقيق 12 فوزا مقابل فوزين فقط لأبناء الجنوب، وسيطر التعادل على ستة مواجهات منها مباراة فقط سلبية.