بيراميدز بالكحلى والاتحاد الليبى بالأحمر فى مواجهة الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبى فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، عن ارتداء بيراميدز اللون الكحلي الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي صاحب الأرض اللون الأحمر الكامل وحارسه يظهر باللون السماوي.
ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء الثلاثاء مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.
وخلال الاجتماع الفني تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وكذلك التغييرات الخمسة والوقت الخاص بتناول المشروبات خلال شوطي اللقاء.
ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.
وتضم قائمة بيراميدز للمباراة كلاً من..
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون
خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي
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