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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21-12-2020، العديد من الأحداث الهامة قبل ضربة البداية للفريق فى النيجر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 فى دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض الفريق أول مران بمحاضرة من جونسون وتدريبات قوية للحراس، بينما لقن موسيمانى لاعبى الأحمر خطة مواجهة بطل النيجر فى محاضرة فيديو كونفرانس، وخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من ضربة البداية الأفريقيةوفى الصباح زار رئيس نادي «سونيديب» بعثة الأهلي فى النيجر.

خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي تدريبه الأول فى نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذى يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وشارك جميع اللاعبين فى المران الذى اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الملعب.

وجاء تدريب الأهلي على ملعب المباراة، اليوم الاثنين، بسبب انشغال الملعب غدًا الثلاثاء بمباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

موسيمانى يلقن لاعبى الأهلى خطة مواجهة بطل النيجر فى محاضرة فيديو كونفرانس

عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، اجتماعاً مساء اليوم، الاثنين، مع لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى عبر الفيديو كونفراس لمدة 40 دقيقة، لوضع خطة الفوز والتركيز على نقاط القوة والضعف والتركيز على بعض الأمور الفنية ومتابعة كافة الاستعدادات قبل مران الفريق الأول على ملعب الجنرال سينى كونتشى فى العاصمة نيامى بالنيجر

رئيس نادي «سونيديب» يزور بعثة الأهلي فى النيجر

حرص محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، على زيارة بعثة الأهلي فى فندق الإقامة بالعاصمة نيامي ظهر اليوم، الاثنين، والتقى «شيجا» مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة، وأكد اعتزازه وتقديره للنادى الأهلي، واستعداد «سونديب» التام لتلبية أي طلبات لبطل أفريقيا.

وقدم رئيس نادي سونيديب التهنئة للأهلي وجماهيره ومسئوليه على اللقب التاسع الذي تحقق مؤخرا لدوري أبطال أفريقيا. وقال فى حديثه مع عبدالحفيظ، إن كرة القدم مكسب وخسارة، لكن تبقى العلاقات الطيبة بين الأندية، خاصة عندما يكون ناد بحجم الأهلي وهو شرف كبير لسونديب ولكرة القدم في النيجر.

لاعبو الأهلى يخضعون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من ضربة البداية الأفريقية.. صور

أجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى وجميع أفراد بعثة المارد الأحمر فى النيجر مسحة طبية ظهر اليوم، الاثنين، بفندق الإقامة بالنيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها الرابعة عصر بعد غدٍ، الأربعاء، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بالكاف، ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريبه الأول فى نيامى اليوم على ملعب الجنرال« سينى كونتشي» الذى ستقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب.

سيد عبد الحفيظ يطمئن على ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، على التواصل مع الثلاثى "رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة"؛ للوقوف على حالتهم الصحية، بعدما كشفت نتائج المسحة الطبية التى أجراها الفريق فى القاهرة إصابتهم بفيروس كورونا، وأكد مدير الكرة أن حالة الثلاثى مطمئنة إلى حد كبير، وأعرب عن أمله فى سرعة شفائهم وتحول نتيجة المسحة إلى سلبية وعودتهم للتواجد والمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدير الكرة إلى أن ربيعة والسولية وقفشة يخضعون للعلاج وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، الذى يتم تنفيذه فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.