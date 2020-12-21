شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: كلام على أبو جريشة رد على كل أكاذيب علاقة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على تصريحات على أبو جريشة أسطورة نادى الإسماعيلى بخصوص علاقة الدراويش ونادى الأهلى التاريخية.

وقال عدلى القيعى خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة النادى الأهلى: "حلقة على أبو جريشة في البيت الكبير ردت على كل الافتراءات والأكاذيب التي تروج للعلاقة بين الأهلى والإسماعيلى، وتكذب كل الادعاءات التي يرمى بها النادى الأهلى".

وأضاف عدلى القيعى: "تصريحات بكرى سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة عن محمود الخطيب واعتذاره بالنيابة عن كل الزملكاوية للإساءات التي تعرض لها رئيس النادى، يفتح باب العلاقات المحترمة بين الناديين، وهذا الكلام ليس بغريب من آل سليم الأسرة الزملكاوية، التي كان لها اسهامات كبيرة مع الزمالك في فترة كمال درويش وكانوا ماشيين صح جدا ولذلك حصدوا العديد من البطولات، وفى هذه الفترة خلونى مركز جدًا ولأن المنافس الذى ينشغل بنفسه يحقق النجاحات أما ما ينشغل بمنافسه يخسر كل البطولات".

وأوضح عدلى القيعى: "كل الكلام عن أن الأهلى لم يستحق البطولة كلام مستهلك، وكمان بيقولوا أن الأهلى لم يقابل منافسين أقوياء مش عارف إزاى، مع أن الأهلى واجه النجم الساحلى والهلال السودانى وصن داونز والوداد المغربى وفى النهائي مع الزمالك، عاوزين نقابل مين تانى".