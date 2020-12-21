شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى النجم الساحلى قبل مواجهة المقاولون غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بعثة فريق النجم الساحلى التونسى، بسلبية نتايج مسحة كورونا، التى خضع لها جميع أعضاء البعثة صباح اليوم الاثنين، استعداداً للمباراة المرتقبة فى السادسة من مساء غد، الثلاثاء مع المقاولون العرب، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض فريق النجم الساحلي مرانه الرئيسي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخض، وكانت بعثة الفريق التونسي قد وصلت إلى القاهرة بالأمس، وقاد المدير الفني الأسبق للزمالك فييرا تدريبات خفيفا للنجم الساحلي تجنبا لتعرض اللاعبين لحالة من الإرهاق نتيجة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستدعى جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلي 23 لاعباً في قائمة المباراة ضد المقاولون العرب الذي يكافح بسبب الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ووصل طاقم الحكام الليبي بقيادة عبد الرزاق أحمد إلى القاهرة لقيادة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي التونسي، وسيكون في مساعدة عبد الرزاق كل من أحمد كل من عطية عيسى وصالح الشوقى، أما الحكم الرابع فهو عبد الواحد هورايويده، وخضع طاقم الحكام للمسحة الطبية للكشف عن كورونا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فور وصولهم.

واختتم فريق المقاولون العرب تدريباته، اليوم الاثنين، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، قبل خوض اللقاء المرتقب مع النجم الساحلي التونسي والذي يجمع الفريقين غداً الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حرصاً على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى.

يشار إلى أن المقاولون تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.