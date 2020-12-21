نتائج مباريات اليوم الاثنين فى الدورى 21/ 12/ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الاثنين، 21/ 12/ 2020 إقامة ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه البنك الأهلى نظيره الإنتاج الحربى، وحقق البنك الأهلى الفوز بنتيجة 3 / 0، والتقى الجونة مع الإسماعيلى وحقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، فيما اصطدم أسوان مع المصرى البورسعيدى وحقق الأخير الفوز بنتيجة 3 / 0.
البنك الأهلى يحقق أول انتصار منذ صعوده بالفوز على الإنتاج بثلاثية
تغلب البنك الأهلى على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، باستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد الفوز الذى حققه البنك الأهلى الصاعد هذا الموسم إلى الدورى بمثابة أول انتصار فى تاريخه بالمسابقة بعد تعادله فى الجولة الأولى مع وادى دجلة بهدف لمثله ثم تعرض للخسارة فى الجولة الثانية أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلى رصيده إلى 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وفاز اليوم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما حصد الإنتاج الحربى نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات خسر في الأولى وتعادل في الثانية وخسر الثالثة اليوم وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
الجونة يقلب الطاولة ويهزم الإسماعيلى بثنائية الشبراوى والطيب
حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للدراويش بعد تمريرة سحرية من ارى بابل فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة محتلاً المركز الخامس بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى اثنان وفاز فى واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعدما خاض 3 مباريات تعادل فى اثنتين وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
المصرى يعطل انتصارات أسوان بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع فى جدول الدوري
حقق فريق المصرى البورسعيدي فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
افتتح التسجيل للمصري البورسعيدى محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 84 بهذه النتيحة صعد فريق المصري البورسعيدى إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث.
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