شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري ضد أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصرى البورسعيدي فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

اهداف المصري ضد نادي أسوان بالدوري

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدى محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 84 بهذه النتيحة صعد فريق المصري البورسعيدى إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث.

انطلق الشوط الأول بنشاط هجومى مكثف من لاعبي المصري لمحاولة اختراق دفاع أسوان الذى اكتفى بالتدخل لإفساد هجمات الفريق البورسعيدي وشهدت الدقيقة الثامنة أخطر الفرص لأبناء القلعة الباسلة عن طريق مصطفى سلطان عندما أهدر فرصة هدف محقق بسوء استغلال كرة عرضية من زميله محمد عنتر جهة اليمين برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى عارضة المرمى الخالي لأسوان قبل أن يشهر الحكم البطاقة صفراء في وجه محمد عنتر لاعب فريق المصري بعد تعمده السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة14.

أهداف المصري ضد نادي أسوان بالدوري

حاول لاعبو المصرى مواصلة الضغط المكثف على مرمى أبناء زهرة الجنوب ولكن كل المحاولات باءت بالفشل للتمركز الصحيح للاعبي أسوان ودفاعهم عن مرمى فريقهم ببسالة وكاد أسون أن يباغت الفريق البورسعيدى بالهدف ولكن تألق أحمد مسعود حال دون ذلك بعد تصديه لانفراد جزن أفيري في الدقيقة 34 حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أهداف المصري ضد نادي أسوان بالدوري

سيطر فريق المصري البورسعيدى على مجريات الشوط الثانى واستطاع اختراق دفاعات فريق أسوان الذى احتلف مستواه وأداءه عن الشوط الأول واستقبل ثلاثة أهداف نظيفة عطلت انتصاراته بمسابقة الدوري خاصة بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين بالدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمي :أحمد مسعود،خط الوسط: فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي،خط الدفاع: ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان،الهجوم: أحمد جمعة

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.