شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 21-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثنين 21-12-2020 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث التقي البنك الأهلى والإنتاج الحربي وواجه الجونة الإسماعيلى، بينما التقى المصري البورسعيدي مع أسوان.

وجاءت نتائج وأهداف المباريات كالتالي..

حقق فريق المصرى البورسعيدي فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الجونة 2 – 1 الإسماعيلى

خطف فريق الجونة فوزا صعبا من أنياب الإسماعيلى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة فى الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

البنك الأهلى 3 – 0 الإنتاج الحربي

تغلب البنك الأهلى على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، باستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد الفوز الذى حققه البنك الأهلى الصاعد هذا الموسم إلى الدورى بمثابة أول انتصار فى تاريخه بالمسابقة بعد تعادله فى الجولة الأولى مع وادى دجلة بهدف لمثله ثم تعرض للخسارة فى الجولة الثانية أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.