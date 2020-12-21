شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادى الاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء، فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز مرانا استغرق ساعة كاملة بملعب المباراة تم التركيز خلاله على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية لتتفيذها في المباراة.