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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل نادى الأهلى ضيفا ثقيلا على سونيديب بطل النيجر على ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، وذلك فى إطار ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في بداية مشوار الدفاع عن لقبه بعد التتويج بها الموسم الماضى على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي في دوري ابطال افريقيا

ويلتقى الأهلى مع سونيديب بطل النيجر في الرابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في المباراة المقرر إذاعتها على قناة بين سبورت.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من لاعب في مقدمة الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة للإصابة بكورونا، بالإضافة إلى وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايى وناصر ماهر ومروان محسن للإصابة.

موعد مباراة الأهلي في دوري ابطال افريقيا

ولعب الأهلي حتى الآن مباراتين هذا الموسم على صعيد الدوري تمكن من الفوز في كليهما، الأولى على مصر للمقاصة والثانية والأخيرة أمام غزل المحلة.

ويسعى المارد الأحمر لاستمرار هيمنته على القارة السمراء بعد أن حقق لقب النسخة الماضية منذ أسابيع قليلة بالفوز على الزمالك في النهائي، ولكن المفاجآت تظل واردة خصوصًا وأن الخصم مجهول إلى حد كبير.